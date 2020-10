Champions League in Turnierform: Waspo 98 legt im Dezember in Budapest los

Zwei Sechsergruppen und drei Turniere statt einzelner Spieltage. So soll die Champions-League die Corona-Pandemie überstehen. Am Montag sind die Gruppen ausgelost worden. Der deutsche Meister Waspo 98 Hannover trifft in Pool B auf Titelverteidiger Ferencváros Budapest. „Es gibt keine leichten Gegner“, sagt Trainer Karsten Seehafer. Waspo ist als Ausrichter des Final-8-Turniers im Juni ohnehin gesetzt.

Hannover trifft im ersten geplanten Turnier (Budapest, 15. bis 18. Dezember) auf Barceloneta, Jadran Herceg Novi aus Montenegro sowie Ferencváros. Die weiteren Abschnitte sollen vom 1. bis zum 5. März und vom 19. bis zum 22. April ausgetragen werden. Waspo bekommt es noch mit Dynamo Tiflis und einem Qualifikanten zu tun (AS Brescia und OSC Budapest dürften die größten Chancen haben, Kasan und Vouliagmeni aus Griechenland sind Außenseiter).