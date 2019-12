Champions League: Waspo 98 bleibt im Rennen ums Final-8

Der Traum von der erneuten Final-8-Teilnahme in der Wasserball-Champions-League bleibt Waspo 98 Hannover erhalten. Die Hannoveraner feierten am Mittwoch mit dem 11:10 (4:5, 2:2, 3:2, 2:1) bei Dynamo Tiflis den ersten Sieg in der Gruppe B. „Wir haben geliefert“, sagte Trainer Karsten Seehafer nach dem Erfolg in Georgien und hob insbesondere die Kampfkraft und Nervenstärke seiner Mannschaft „vor 1000 enthusiastischen Zuschauern“ hervor.

Keine Zeit zum Feiern

Waspo führte während der Begegnung lediglich im letzten Viertel nach dem 10:9 durch Julian Real und dem 11:10 durch einen Freiwurf des russischen Neuzugangs Ivan Nagaev, der mit drei Treffern bester Torschütze bei den Gästen war.

Viel Zeit zum Feiern haben der Torjäger und seine Kollegen aber nicht. Von Samstag an stehen drei Spiele in drei Tagen an – jeweils im Stadionbad. Zunächst gilt es Bundesliga-Partien Samstag (17.30 Uhr) gegen den SSV Esslingen und am Sonntag (12 Uhr) gegen den SV Ludwigsburg zu bestreiten. Am Montag (17.30 Uhr) empfängt Waspo in der Champions League die Spanier von CN Terrassa (17.30 Uhr). „Unser nächstes Endspiel“, sagte Nagaev.

Tore für Waspo: Nagaev (3), Radovic, Brguljan, Real (je 2), Winkelhorst und Muslim (je 1).