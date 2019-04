Champions League am Wochenende: So denken der FC Bayern und der BVB

Karl-Heinz Rummenigge und Hans-Joachim Watzke sehen trotz eines klaren Bekenntnisses zur Bundesliga kaum Möglichkeiten, die Einführung von Champions-League-Spielen am Wochenende langfristig zu verhindern. „Ich liebe die Bundesliga. Aber man muss im Dialog mit anderen natürlich kompromissbereit sein. Du kannst dich gegen alles wenden und einsetzen, aber in letzter Konsequenz bist du dann nicht mehr mit dabei. Das kann auch nicht unser Interesse sein“, sagte BVB-Geschäftsführer Watzke am Sonntag in der Sendung "Wontorra - der Fußball-Talk" bei Sky.