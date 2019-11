14 Tore in zwei Pflichtspielen - Die Roten Bullen sind vor der Partie Zenit St. Petersburg gegen RB Leipzig am Dienstag (18.55 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) in Gala-Form. Mit einem Sieg beim Europa-League-Gegner von 2018 könnten die Leipziger in Gruppe G einen Riesen-Schritt in Richtung Achtelfinale machen.

Zenit St. Petersburg hat noch kein Spiel gegen RB Leipzig gewonnen und kam nur im Europa-League-Rückspiel zu einem 1:1 gegen den Bundesligisten. Die Leipziger kommen nach dem 6:1 im DFB-Pokal beim VfL Wolfsburg und dem 8:0-Rekordsieg in der Bundesliga gegen Mainz 05 mit ganz viel Selbstvertrauen nach Russland. Emil Forsberg, aber auch Ethan Ampadu (19), der gegen Mainz sein Bundesliga-Debüt gab, werden wohl in der Startelf stehen. Die große Frage: Wer kümmert sich um Zenits Sturmtank Artjom Dzyuba? Im Hinspiel stellte der 1,96 m große russische Nationalspieler die RBL-Abwehr vor große Probleme. Man rieb sich in den Zweikämpfen gegen Dzyuba förmlich auf. ,,Ich wusste gar nicht", sagt Willi Orban, ,,dass die Klitschkos noch einen Bruder haben."

Emil Forsberg, im Spiel gegen Mainz am Samstag geschont, wird am Dienstag in der Startelf stehen. Das formulierte RBL-Trainer Julian Nagelsmann (32) gewohnt originell: ,,Er hat es außergewöhnlich gut aufgenommen, weil er weiß, dass sein Trainer, wenn alles normal läuft, ihn wahrscheinlich bringen wird. Da freut er sich schon drauf." Forsberg war beim 1:1 vor eineinhalb Jahren in St. Petersburg der überragende Mann bei den Leipzigern.

,,Wir haben im Hinspiel sehr gut verteidigt, die Leistung müssen wir auch morgen wieder abrufen. Zenit ist insgesamt eine wirklich starke Truppe, die wir nicht unterschätzen dürfen", sagte Konrad Laimer, Torschütze zum 1:1-Ausgleich im Hinspiel, am Montag in der Pressekonferenz zum Spiel. Beide Leipziger Tore wurden beim 2:1 von österreichischen Legionären erzielt, Laimer und Marcel Sabitzer.

Wie sehe ich das Spiel Zenit St. Petersburg gegen RB Leipzig live im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt das Spiel Zenit St. Petersburg gegen RB Leipzig am Dienstag live und exklusiv. Reporter ist Kai Dittmann, in der Sky-Konferenzschaltung kommentiert Michael Born.

Wird Zenit St. Petersburg gegen RB Leipzig live im Free-TV übertragen?

Nein! Sky und DAZN teilen sich seit 2018 die Exklusivrechte. Seither gibt es keine Champions-League-Liveübertragungen mehr im Free-TV. NITRO zeigt am Donnerstag im Rahmen seiner Europa-League-Übertragung längere Zusammenfassungen der deutschen Champions-League-Spiele.

Gibt es einen Live-Stream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel über Sky Go im Live-Stream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Live-Stream?

Das Internet natürlich Alternativen, um nicht für den Livestream für das CL-Spiel Zenit St. Petersburg gegen RB Leipzig bezahlen zu müssen. Allerdings musst Du Dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Live-Ticker?

Der SPORTBUZZER bietet am Dienstag einen Live-Ticker zum Spiel Zenit St. Petersburg gegen RB Leipzig an. Alle Tore, Karten, Aktionen und Highlights gibt es hier ab 18.40 Uhr.

