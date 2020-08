Championship-Finale: FC Brentford gegen den FC Fulham live im TV und Online-Stream sehen

Wer steigt in die Premier League auf? Diese Frage wird am Dienstagabend (20.45 Uhr) im Londoner Wembley-Stadion beantwortet. Besonders brisant: Mit dem FC Brentford und dem FC Fulham treffen zwei Teams aus dem Westen Londons im Finale der Championship-Playoffs aufeinander - zum Ende der Saison also noch ein echter Kracher. Brentford, der Zweitliga-Dritte der regulären Spielzeit, könnte sogar erstmals in der Vereinsgeschichte den Weg ins englische Oberhaus finden. Im Halbfinale drehte Brentford die 0:1-Niederlage aus dem Hinspiel durch ein 3:1 in der zweiten Partie und kegelte damit Swansea City aus dem Aufstiegsrennen.

Dem FC Fulham winkt stattdessen nach nur einem Jahr in der zweiten Liga die Rückkehr in die wohl attraktivste Liga der Welt. Die Whites profitierten bei der 1:2-Niederlage im Rückspiel gegen Cardiff City vom guten Resultat aus dem Hinspiel. Da hatte sich das Team von Scott Parker mit einem 2:0 bereits in eine gute Ausgangsposition gebracht, die am Ende bitter nötig war. Das Playoff-Finale in Wembley gilt zumindest in finanzieller Hinsicht als eines der wichtigsten im Weltfußball - vor allem wegen der sehr üppigen TV-Gelder, die jedes Jahr auf das Konto der Premier-League-Klubs fließen. Der Sieg im vergangenen Jahr soll Aufsteiger Aston Villa insgesamt rund 186,5 Millionen Euro in die Kassen gespült haben.