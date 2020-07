Championship-Playoffs: Teilnehmer, Modus und TV – So läuft der Kampf um die Premier-League-Millionen

Die Champions League wird erst im kommenden Monat fortgesetzt, doch die finanziell sogar noch lukrativeren Duelle des europäischen Fußballs beginnen bereits am Sonntag. In England wendet sich die Aufmerksamkeit nach dem souveränen Titelgewinn von Jürgen Klopp und seinem FC Liverpool in der Premier League nun dem Aufstiegsrennen zu. Mit den Traditionsvereinen Leeds United und West Bromwich Albion stehen die ersten Neulinge in Englands Fußball-Oberhaus bereits fest. Der dritte Aufsteiger wird in der kommenden Woche in einer traditionellen Finalrunde ermittelt, die am 4. August mit dem großen Finale im Londoner Wembley-Stadion endet. Die Protagonisten der Playoffs sind die Vereine der Plätze drei bis sechs der Endtabelle der zweitklassigen Championship.

Wie viel Geld kassiert der Sieger der Championship-Playoffs? Das Endspiel der Playoffs in Wembley gilt zumindest in finanzieller Hinsicht als eines der wichtigsten im Weltfußball - vor allem wegen der sehr üppigen TV-Gelder, die jedes Jahr auf das Konto der Premier-League-Klubs fließen. Der Sieg im vergangenen Jahr soll Aufsteiger Aston Villa rund 186,5 Millionen Euro in die Kassen gespült haben, allerdings nicht als einmalige Zahlung, sondern in Form von zusätzlichen Umsätzen (104,25 Millionen) sowie über Jahre gestaffelten Entlastungszahlungen im Falle eines Wiederabstiegs in Höhe von 82,25 Millonen Euro. Der Klassenerhalt bringt sogar noch mehr Geld: zwei Jahre in der Premier League bringen einem Klub schätzungsweise 219,3 Millionen Euro ein. Zum Vergleich: Champions-League-Sieger FC Liverpool kassierte von der UEFA im vergangenen Jahr rund 90 Millionen Euro an Prämien.

Wer ist in den Playoffs dabei? Die vier Plätze sind mit einer Ausnahme Klubs zugefallen, die schon aus der Premier League bekannt sind. Die einzige hierzulande "unbekannte Größe" ist der Londoner Stadtteilverein FC Brentford, der vom Dänen Thomas Frank trainiert wird und insbesondere vom torhungrigen Angriffs-Trio "BMW", bestehend aus Said Benrahma (17 Tore), Bryan Mbuemo (15) und Ollie Watkins (25), getragen wird. Brentford machte mit schnellem Offensivfußball Furore und war mit 80 Treffern in der regulären Saison die "Tormaschine" der Championship. Allerdings geht der Tabellendritte mit einer Hypothek in die Playoffs: nach einer zuvor eindrucksvollen Siegesserie gab es in den letzten beiden Spielen zwei Niederlagen gegen die Abstiegskandidaten Stoke City und dem FC Barnsley, womit der mögliche direkte Aufstieg überraschend verspielt wurde. Der von Ex-Nationalspieler Scott Parker trainierte FC Fulham war seit dem 17. Spieltag Stammgast in den Playoff-Rängen und will die sofortige Rückkehr in die Premier League nach nur einer Saison klar machen. Der größere und bekanntere Westlondoner Rivale Brentfords, 2014 kurzzeitig von Felix Magath trainiert, war ebenfalls bis zum letzten Spieltag im Rennen um den zweiten Platz, hatte die Entscheidung aber nicht in der eigenen Hand. Die heimstarken Cottagers sind stark abhängig von Torschützenkönig Aleksandar Mitrovic, dem in der abgelaufenen Spielzeit 26 Tore gelangen. Zuletzt entwickelte sich die vor allem bei Führungen sehr sattelfeste Defensive um den Ex-Frankfurter Michael Hector und Torwart-Talent Marek Rodak zum Prunkstück des Teams, das allerdings ein kreatives Defizit offenbart, sobald es in Rückstand gerät.

Fünfter wurde Cardiff City, Fulhams Co-Absteiger aus der Vorsaison. Die Waliser haben sich erst in der Schlussphase der Saison nach oben gearbeitet. Der Erfolg der jüngsten Monate hängt eng mit Neil Harris zusammen, der den Klub im November 2019 übernahm, die Ergebnisse deutlich verbesserte und ein starkes und vielseitiges Kollektiv formte, aus dem Lee Tomlin als Spielmacher heraussticht. Zum Stammpersonal Cardiffs zählt auch der Deutsche Robert Glatzel, der im vergangenen Jahr aus Heidenheim gekommen war und in seiner ersten Saison sieben Tore beisteuerte. Cardiffs Problem: es fehlt ein Angreifer mit Torgarantie. Den sechsten und letzten Platz in den Playoffs sicherte sich auf dramatische Art und Weise Swansea City, der zweite große Klub aus Wales. Die Swans überholten erst in der Nachspielzeit des letzten Spieltags Nottingham Forest, das lange Zeit sogar beste Chancen auf den direkten Aufstieg hatte, letztlich aber komplett leer ausging. Während Forest mit 1:4 gegen Stoke verlor, setzte sich Swansea mit gleichem Ergebnis gegen Reading durch und zog mit einer um einen Treffer besseren Tordifferenz noch an Nottingham vorbei. Der Mannschaft von Steve Cooper, die eine gute Mischung aus erfahrenen Kräften wie Wayne Routledge und André Ayew und jungen Talenten wie den Leihgaben Rhian Brewster (Liverpool) und Conor Gallagher (Chelsea) auszeichnet, werden nun reelle Chancen auf den Aufstieg zugebilligt - schließlich hat Swansea das Momentum auf seiner Seite.

Wie ist die Konstellation? Es spielt im Halbfinale stets der Dritte der Abschlusstabelle gegen den Sechsten und der Vierte gegen den Fünften - mit Hin- und Rückspiel. Die in der Tabelle besser platzierten Mannschaften genießen im entscheidenden zweiten Semifinale Heimrecht. Somit empfängt am Sonntag zunächst Swansea City den FC Brentford und am Montag Cardiff City den FC Fulham. Die Rückspiele finden am folgenden Mittwoch (Brentford gegen Swansea) und am Donnerstag (Fulham gegen Cardiff) im Abstand weniger Kilometer in London statt. Das Finale schließlich wird im neutralen Wembley-Stadion ausgetragen. Traditionell findet die Partie mit über 90.000 Fans in der Londoner Arena statt - diesmal wird die Partie wegen des Coronavirus an einem Dienstagabend ohne Zuschauer ausgetragen.