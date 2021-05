Championship-Playoffs: Teilnehmer, Modus und TV – So läuft der Kampf um die Premier-League-Millionen

In England geht die Saison in die heiße Phase - dabei sind zumindest in der Premier League schon alle Entscheidungen gefallen. Nach dem souveränen Titelgewinn von Manchester City und den bereits feststehenden Abstiegen von Sheffield United, West Bromwich Albion und dem FC Fulham wendet sich die Aufmerksamkeit der Fans nun dem noch immer hitzigen Kampf um die Champions League-Plätze sowie dem Aufstiegsrennen in der zweitklassigen Championship zu. Denn dort wird nach Norwich City, das unter dem deutschen Trainer Daniel Farke auf Anhieb den Wiederaufstieg schaffte, und dem FC Watford in den traditionellen Playoffs ein dritter Aufsteiger gesucht. Die Protagonisten der Playoffs sind die Vereine der Plätze drei bis sechs der Endtabelle der Championship. Anzeige

Wie viel Geld kassiert der Sieger der Championship-Playoffs? Das Endspiel der Playoffs in Wembley gilt zumindest in finanzieller Hinsicht als eines der wichtigsten im Weltfußball - vor allem wegen der sehr üppigen TV-Gelder, die jedes Jahr auf das Konto der Premier-League-Klubs fließen. Der Sieg vor zwei Jahren soll Aston Villa rund 186,5 Millionen Euro in die Kassen gespült haben, allerdings nicht als einmalige Zahlung, sondern in Form von zusätzlichen Umsätzen (104,25 Millionen) sowie über Jahre gestaffelten Entlastungszahlungen im Falle eines Wiederabstiegs in Höhe von 82,25 Millonen Euro. Der Klassenerhalt bringt sogar noch mehr Geld: zwei Jahre in der Premier League bringen einem Klub schätzungsweise 219,3 Millionen Euro ein. Zum Vergleich: Champions-League-Sieger FC Liverpool kassierte von der UEFA 2020 rund 90 Millionen Euro an Prämien. Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie sind solche Einnahmen wichtiger denn je.

Wer ist in den Playoffs dabei? Zwei der vier Mannschaften waren schon im vergangenen Jahr bei den Playoffs dabei, die damals der FC Fulham in einem nervenaufreibenden Finalspiel gegen den FC Brentford (2:1 nach Verlängerung) für sich entscheiden konnte. Fulhams Linksverteidiger Joe Bryan beendete mit einem Doppelpack in der Nachspielzeit Brentfords Aufstiegsträume. Nun hoffen die West-Londoner auf einen besseren Ausgang. Angeführt werden sie von Ivan Toney, der mit 31 Toren Torschützenkönig der regulären Saison wurde. Die offensivstarke Mannschaft des dänischen Trainers Thomas Frank beendete die Spielzeit als Dritter, obwohl man lange als großer Favorit galt. Letztlich führte eine Durststrecke im Frühjahr dazu, dass Brentford die direkten Aufstiegsplätze klar verpasste. Stammspieler unter Frank ist der junge Deutsche Vitaly Janelt im defensiven Mittelfeld. Auch Swansea City war bereits im Vorjahr dabei, scheiterte damals jedoch im Halbfinale an Brentford. Die Waliser beendeten die reguläre Saison auf dem vierten Platz. Trainer Steve Cooper kann auf einen gesunden Mix aus sehr erfahrenen Kräften wie Stürmer André Ayew (dem Sohn von Abedi Pelé) oder Mittelfeldspieler Conor Hourihane bauen, aber auch auf langjährige Swans wie Kapitän Matt Grimes, Connor Roberts und Jay Fulton und ganz junge Talente wie die Innenverteidiger Joel Latibeaudiere (kam von Manchester City) und Marc Guehi, der von Chelsea ausgeliehen wurde.

Als Tabellenfünfter löste überraschend der FC Barnsley mit dem aus der Bundesliga bestens bekannten Trainer Valerien Ismael das Ticket für die Playoffs. Die Tykes hatte vor der Saison niemand auf der Rechnung, dabei kommt die Mannschaft mehr als alles andere über die kollektive Stärke. Mit dem von MLS-Klub Orlando City ausgeliehenen Daryl Dike landete Ismael zudem einen Winter-Glücksgriff auf dem Transfermarkt. Der 20 Jahre alte US-Amerikaner wurde binnen kürzester Zeit zweitbester Schütze hinter Mittelstürmer Cauley Woodrow. Weitere Stützen für Ismael sind Kapitän und Mittelfeld-Lenker Alex Mowatt und Innenverteidiger-Talent Mads Juel Andersen. Den sechsten und letzten Platz in den Playoffs sicherte sich Vorjahres-Absteiger AFC Bournemouth unter Interimstrainer Jonathan Woodgate, der im Laufe der Saison den glücklosen Jason Tindall ersetzte. Woodgate schaffte es, die nominell prominent besetzten Cherries wieder auf Aufstiegskurs zu bringen. Prunkstück ist ganz klar die Offensive mit Ex-Liverpool-Stürmer Dom Solanke (15 Tore/11 Vorlagen) und Arnaut Danjuma (15 Tore/7 Vorlagen), aber auch die Abwehr um den extrem erfahrenen Innenverteidiger Steven Cook und Torwart Asmir Begovic ist nicht zu verachten. Unklar ist übrigens noch, wer das Team in der kommenden Saison als Trainer in die Premier League führen würde. Ein heißer Kandidat ist Fulhams Scott Parker.

Wie ist die Konstellation? Es spielt im Halbfinale stets der Dritte der Abschlusstabelle gegen den Sechsten und der Vierte gegen den Fünften - mit Hin- und Rückspiel. Die in der Tabelle besser platzierten Mannschaften genießen im entscheidenden zweiten Semifinale Heimrecht. Somit empfängt am Montag zunächst der AFC Bournemouth den FC Brentford (19 Uhr) und Barnsley Swansea City (21.15 Uhr). Die Rückspiele finden am Samstag statt, dann empfängt Brentford Bournemouth und Swansea den FC Barnsley. Das Finale schließlich wird am Samstag, den 29. Mai um 15 Uhr im neutralen Wembley-Stadion ausgetragen. Traditionell findet die Partie mit über 90.000 Fans in der Londoner Arena statt - nachdem im vergangenen Jahr keine Fans zugelassen haben, soll das Stadion nun zumindest teilweise gefüllt sein.