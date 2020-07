Erst Elfmeter verschossen, dann Traumtor: André Ayew bringt Swansea gegen Brentford in gute Ausgangslage

Was für ein Tor im Halbfinal-Hinspiel der Aufstiegs-Playoffs zur Premier League: André Ayew hat Swansea City mit seinem Siegtreffer gegen den FC Brentford in eine gute Ausgangslage für das Rückspiel gebracht. Die Waliser setzten sich mit 1:0 (1:0) gegen die "Bees" durch und haben im zweiten Aufeinandertreffen am kommenden Mittwoch - dann in Brentford - nun gute Chancen auf das Weiterkommen. Der ghanaische Nationalspieler Ayew erzielte das Tor des Tages per Direktabnahme von der Strafraumkante. Der Ball flog in den Winkel - ein echtes Traumtor. In der 64. Minute hatte der Ghana-Star noch einen Elfmeter verschossen. Nach einer Roten Karte an Verteidiger Rico Henry (65.) musste Brentford lange in Unterzahl spielen.