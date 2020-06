Nach der Premier League: Auch Championship kündigt Datum für Saison-Fortsetzung in England an

In England hat nach der Premier League auch die zweithöchste Fußball-Liga eine Saison-Fortsetzung angekündigt. Die Championship soll nach mehr als zwei Monaten Corona-Unterbrechung vom 20. Juni an wieder spielen. Das teilte der Dachverband English Football League (EFL) am späten Sonntagabend mit. Allerdings muss die Regierung dem Plan noch zustimmen.

Neun Spieltage stehen in der 2. Liga noch aus. Bis zum 30. Juli soll die Playoffrunde der Mannschaften auf den Tabellenplätzen drei bis sechs ausgetragen werden, um den dritten Aufsteiger in die Premier League zu ermitteln. Momentan liegen Leeds United und West Bromwich Albion auf den direkten Aufstiegsplätzen. Am Donnerstag hatte die Premier League bekannt gegeben, ihre Saison vom 17. Juni an fortzusetzen.