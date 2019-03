Brutale Attacke in England: Jack Grealish von Fan während Spiels niedergeschlagen

Schockierende Szenen in Birmingham! In der zweiten englischen Liga kam es beim Derby zwischen Birmingham City und Aston Villa zu einem handfesten Skandal. In der 9. Spielminute stürmte ein Fan das Feld, rannte direkt auf Villa-Kapitän Jack Grealish zu und schlug ihm mit der Faust hinterrücks ins Gesicht. Der Zuschauer wurde sofort von zwei Ordnern gefasst und vom Feld geführt. Anschließend entschuldigten sich die Spieler von Birmingham City beim 23-jährigen Grealish.