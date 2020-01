Die Chance auf Olympia: Waspo-Stars müssen mit Deutschlands Wasserballern gewinnen

Drei Spiele haben Deutschlands Wasserballer bei der EM in Ungarn deutlich verloren. Dennoch ist in Sachen Olympia noch nichts verloren. Gewinnt die bisher wenig überzeugende DSV-Auswahl um den bisher sehr starken Waspo-Torwart Moritz Schenkel am Mittwoch (14.30 Uhr) in Budapest gegen Rumänien, ist Platz zehn sicher und das Olympia-Qualifikation in Rotterdam Ende März so gut wie erreicht. „Die Rumänen sind ein Gegner auf Augenhöhe, die müssen wir schlagen“, betont Schenkel.

Welcher Rang es am Ende werden muss, um Tokio nicht vorzeitig zu verpassen, ist völlig offen. Es hängt davon ab, ob und wie viele Nationen auf das Quali-Turnier verzichten. „2016 hat sogar EM-Platz 13 gereicht“, so Schenkel. Einstweilen fischen die Deutschen aber im Trüben. Erst im Februar klärt sich, wer in Rotterdam dabei ist. „Das ist zumindest gut für die Motivation. Je weiter vorn wir landen, desto besser sind unsere Chancen“, so Schenkel.