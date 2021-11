Chance für André Silva: Das ist RB Leipzigs Startelf gegen PSG

Leipzig. Yussuf Poulsen machte seinen Teamkameraden am Vorabend auf der Pressekonferenz Mut, steht aber deshalb noch lange nicht auf dem Platz, wenn am Mittwochabend die Champions-League -Partie zwischen RB Leipzig und Paris Saint-Germain angepfiffen wird (21 Uhr, DAZN). Statt des Dänen entschied sich Coach Jesse für André Silva im Angriff. Poulsen ist somit eine Option für einen mögliche Wechsel im Spielverlauf.

Ebenfalls nicht in der Startelf steht Dominik Szoboszlai . Statt seiner sollen Emil Forsberg und Christopher Nkunku für Belebung in der Offensive und Zuspiele in die Spitze sorgen. Der wieder genesene Dani Olmo nimmt wie angekündigt zunächst auf der Bank Platz. Marsch hatte gesagt, er sei ein Thema für 30 bis 40 Minuten und damit auch eher für die zweite Hälfte.

Die Franzosen sind quasi Dauergegner von RB in der Königsklasse. Schon vier Spiele absolvierten die Leipziger bei nur vier Spielzeiten in der Königsklasse gegen PSG. Im August 2020 verlor man das Halbfinale beim Turnier in Lissabon klar mit 0:3, dann gelang im November 2020 mit dem 2:1 der erste und einzige Sieg. Es folgte in Paris die unglückliche 0:1- und vor zwei Wochen dann die unnötige 2:3-Niederlage.