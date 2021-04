Chancen allein reichen nicht: RB Leipzig vergibt gegen effektive Bayern letzte Meisterchance

Leipzig. Aus der Traum von der Meisterschale. Bei der 0:1-Niederlage im Spitzenspiel gegen Rekordmeister FC Bayern München kann RB Leipzig im eigenen „Wohnzimmer“ die zahlreichen Torchancen nicht nutzen und verpasst es, bis auf einen Punkt an die Münchener heranzurücken. Die Bayern gewinnen die Partie dank eines Tores von Leon Goretzka in der 38. Minute und zeigen, dass sie auch ohne Robert Lewandowski durchaus gefährlich sind und Siege einfahren können. Den Leipzigern bleibt nun nur noch eine minimale und recht unrealistische Chance auf den Titel.

Statistik positiv, Ergebnis negativ

Der Anpfiff des Spitzenspiels verzögert sich leicht aufgrund eines Risses im Netz des Bayern-Tors. Nationaltorwart Manuel Neuer flickt den zwar erfolgreich mit seinem Handtuch. Schiri-Assistent Lasse Koslowski passt die provisorische Lösung allerdings nicht. Schließlich kommen Kabelbinder zum Einsatz. Als endlich angepfiffen wird, legt RB sofort intensiv los. Zum ersten Mal nähern sich die Roten Bullen dem Bayern-Tor bereits in der ersten Minute, ohne Effekt. es ist ein Sinnbild für alles, was folgt.

So sieht es nach etwa 20 Minuten rein statistisch gut für die Leipziger aus, sie haben mehr Ballbesitz, dominieren die Partie, gewinnen mehr Zweikämpfe. In der intensiven Partie sichert sich Nordi Mukiele die erste gelbe Karte und damit seine fünfte. Der Verteidiger fehlt im nächsten Spiel beim SV Werder Bremen. Bayern zeigt sich untypisch schwach, hat Probleme im Aufbauspiel, weniger Torabschlüsse. Aber dann kippt die Lage. Leipzig lässt nach und der Rekordmeister dreht auf: mehr Ballbesitz und bessere Zweikampfquote. Und mehr Effektivität: In der 38. Minute macht Leon Goretzka nach Zuspiel von Thomas Müller das erste (und einzige) Tor der Partie, wohl gemerkt aus der ersten Chance. Mit dem 0:1 zur Halbzeitpause ist die Meisterschaft bereits entschieden.