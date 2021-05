Chancenlos: Dynamo Dresdens B-Elf fliegt bei Lok Leipzig mit 0:4 aus dem Sachsenpokal

Leipzig. Zweitliga-Aufsteiger Dynamo Dresden ist am Mittwochnachmittag sang- und klanglos aus dem Sachsenpokal ausgeschieden. Der Drittligist verlor das traditionsreiche Duell beim 1. FC Lokomotive Leipzig mit 0:4 (0:2). Ziane (1./28.) besorgte die verdiente Pausenführung. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel erhöhte Sascha Pfeffer (46., Foulelfmeter) für die mit allen Wassern gewaschene Männertruppe gegen das Dresdner Talente-Team, das eine wahre Lehrstunde erhielt. Pfeffer war es auch, der in der 86. Minute zum Endstand traf.

Dynamo mit denkbar schlechtem Start

Niklas Kreuzer, Jonathan Meier und Pascal Sohm standen nicht im Aufgebot, an ihrer Stelle begannen Louis Schmidt, Jonas Saliger und Julius Hoffmann, Justin Löwe trug die Kapitänsbinde. Auch die gegen Schiebock eingewechselten Marvin Stefaniak und Ransford Königsdörffer waren nicht mit von der Partie. Der von Almedin Civa trainierte Regionalligist aus der Messestadt konnte dagegen im Wesentlichen seine erste Reihe aufbieten, angeführt von Mannschaftskapitän Sascha Pfeffer, der vor zehn Jahren mit Dynamo in die 2. Bundesliga aufgestiegen war.

Sascha Pfeffer traf humorlos zum 0:3

Die Dynamos kamen auch danach nur schwer in die Partie, waren meist mit dem Verteidigen gegen körperlich starke und entschlossene Leipziger beschäftigt. Und hätte Schlussmann Stefan Kiefer bei Tom Nattermanns Chance nicht mit schöner Flugeinlage den Ball von der Linie gekratzt, wären die Dresdner schon sechs Minuten später mit zwei Toren im Hintertreffen gewesen. Nach vorn ging bei der SGD wenig. Meist stellte Lok die Räume zu, die wenigen Dresdner Flanken flogen ins Nirgendwo. In der Regel war schon weit vor der Strafraumgrenze Endstation.

Die Hausherren brachten ihre Flanken dagegen an den Mann – so auch in der 28. Minute, als Djamal Ziane trocken zum verdienten 2:0 abzog. Nun waren von der nahen Connewitzer Straße laute Anfeuerungsrufe für die Probstheidaer zu vernehmen. Und die blieben dem 3:0 in der Folge wesentlich näher als Dynamo einem möglichen Anschluss. Sascha Pfeffer stand kurz vorm Pausenpfiff frei vorm leeren Dresdner Tor, verpasste den Ball nur um einen Meter. Der Zwei-Tore-Rückstand zur Halbzeit war aus Sicht der Schwarz-Gelben schmeichelhaft.