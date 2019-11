Chancenlos! RB Leipzigs U19 unterliegt Benfica Lissabon mit 0:3

Leipzig. Die Ausgangsposition für RB Leipzigs U19 war vor der Partie gegen Benfica Lissabon trotz des bisher dürftigen sportlichen Abschneidens gar nicht so schlecht. Durch den 3:1-Sieg des russischen Vertreters Zenit St. Petersburg gegen Olympique Lyon gab es die benötigte Schützenhilfe. Mit zwei Siegen in den verbleibenden beiden Spielen hätte das Team von Trainer Alexander Blessin sogar aus eigener Kraft noch den Sprung in die K.O-Runde schaffen können. Doch RB Leipzig vergab die sich bietende Chance kläglich, unterlag nach einer insgesamt schwachen Vorstellung gegen die Portugiesen glatt mit 0:3.

Bevor am Abend die Profis ran dürfen, standen sich am Nachmittag des 27. November in der UEFA Youth League die U19-Teams von RB Leipzig und Benfica Lissabon gegenüber. Die Roten Bullen verloren dabei glatt mit 0:3. © Dirk Knofe

Zur Überraschung einer Vielzahl von nationaler und internationaler Scouts konkurrierender Clubs unter den 611 Zuschauern rotierten vier Spieler aus der U17 in den 18er-Kader. Coach Blessin hatte sich wohl einiges einfallen lassen. Ein Spezialist auf der Position des linken Verteidigers war dagegen gar nicht erst im Kader. Mit dem Anpfiff entwickelte sich ein rassiges Spiel. RB hatte zu Beginn sogar mehr von der Partie. Auffallend dennoch die oftmals fehlende Handlungsschnelligkeit vieler RB-Talente im Vergleich zu den Portugiesen. In entscheiden Situationen waren die Benfica-Talente schneller im Kopf. So war früh abzusehen, wo die Achillesferse von RB ist. Nach Ballverluste im teilweise überforderten Mittelfeld ging es nach schnellem Umschalten von Benfica für RB viel zu schnell. In der 23. Minute die Führung der Gäste (Torschütze Paulo Bernardo). Ein Stellungsfehler in der neu formierten Abwehr hob das Abseits auf. Das 0:2 nur fünf Minuten später. Ein Dejavu vergangener Gegentore in der Youth League. Über die rechte Abwehrseite der Bullen kam Lissabon zum Erfolg durch Goncalo Ramos.