Chancenwucher: Hansa Rostock verpasst Sieg gegen Sandhausen

Härtel schenkte der gleichen Startelf sein Vertrauen, die vor zwei Wochen den 2:0-Auswärtssieg bei Holstein Kiel erkämpft hatte. Die Gastgeber, die vor dem Anpfiff in der Tabelle drei Punkte vor den Sandhausenern lagen, übernahmen von Beginn an das Kommando. Die erste gute Gelegenheit ergab sich nach Vorarbeit von Calogero Rizzuto, der sich gut durchsetzte und Hanno Behrens bediente. Dessen Kurzpass nutze John Verhoek zum Kopfball. Doch SVS-Schlussmann Patrick Drewes klärte den Ball zur Ecke. Hansa machte weiter Druck und kam immer wieder zu Standard-Situationen vor dem Gäste-Kasten. Den Torschrei hatten die 21 200 Zuschauer im Ostseestadion in der 19. Spielminute auf den Lippen: Nach Ecke von Nik Omladic tauchte Ridge Munsy im Strafraum zum Kopfball ab. Doch die Kugel strich knapp am Tor vorbei.

