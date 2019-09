Chaos beim 1. FC Kaiserslautern: Bader muss zum Jahresende gehen - Aufsichtsräte treten zurück

Der 1. FC Kaiserslautern hat auf die sportliche Krise reagiert und trennt sich zum Jahresende von Sport-Geschäftsführer Martin Bader. Der Beirat des Vereins entschied am Sonntag, den am 31. Dezember auslaufenden Vertrag des 51-Jährigen beim Drittligisten nicht zu verlängern, nachdem die Talfahrt mit dem 1:3 bei 1860 München am Samstag einen neuen Tiefpunkt erreicht hatte.

Mit nur zehn Punkten aus zehn Spielen steht der viermalige deutsche Meister aktuell auf einem Abstiegsplatz. Man werde sich in den kommenden Tagen mit Bader zusammensetzen und das weitere Vorgehen besprechen, teilte der Verein am Sonntagabend mit.