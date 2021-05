Nach Chaos an der DFB-Spitze: FIFA-Boss Gianni Infantino kritisiert deutschen Verband

Der Fußball-Weltverband FIFA verfolgt die Führungskrise des Deutschen Fußball-Bundes mit Sorge. "Natürlich verfolgen wir, was in Deutschland passiert, natürlich sind wir nicht glücklich darüber", sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino (51) am Freitag während der Pressekonferenz nach dem FIFA-Kongress. Es scheine, als würde der DFB "nicht mehr zur Ruhe" kommen. "Vielleicht wäre es mal ganz gut, wenn man eine wirkliche Wahl des Präsidenten haben würde", sagte Infantino. "Wenn man immer versucht, irgendwelche Kompromisslösungen zu finden, funktioniert das vielleicht nicht immer."

