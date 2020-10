Chaos vor Europa League: Zypern verweigert Spielern von PSV Eindhoven die Einreise - Götze wieder fit

Der niederländische Klub PSV Eindhoven ist mit einer durch Corona schwer reduzierten Mannschaft zum Europa-League-Duell gegen Omonia Nicosia nach Zypern gereist. Der Inselstaat hatte zuvor zwei Spielern die Einreise verweigert, weil sie zu Beginn des Monats positiv auf das Coronavirus getestet worden waren , wie Eindhoven am Mittwoch via Twitter mitteilte. Davon betroffen sind Eran Zahavi und Jordan Teze.

Einziger Lichtblick für den deutschen Coach Roger Schmidt: Mittelfeld-Spieler Mario Götze ist nach einer Muskelverletzung wieder einsatzfähig. "Er ist ein sehr gerissener und intelligenter Spieler", schwärmte sein Trainer Roger Schmidt Schmidt von "Teamplayer" Götze, der "die Spieler um ihn herum besser" mache jetzt im WDR Podcast. Der ehemalige deutsche Nationalspieler traf in seinem Europa-League-Debüt in der vergangenen Woche, musste dann aber verletzt raus. In Eindhoven wird Götze als Königstransfer gesehen.