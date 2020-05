Chaos um den Aufstieg in die Dritte Liga

Das macht der VfB Lübeck nicht mit! In der Regionalliga Nord droht in der Aufstiegsfrage nachhaltig Zoff. Spitzenreiter VfB lehnt Relegationsspiele um den Drittligaaufstieg gegen den Tabellenzweiten, VfL Wolfsburg II, vehement ab und verabschiedete seine Profis in den Sommerurlaub. Die Hansestädter ließen verlauten, dass sie vielmehr die personellen Planungen und infrastrukturellen Maßnahmen rund ums Stadion für eine Zukunft in der dritten Liga konsequent vorantreiben werden.