Charakter-Zoff bei Füchsen Berlin – SC DHfK schaut lieber auf Wurfqualität

Leipzig. Angefressen sind sie beide. Die Füchse Berlin haben die vergangenen drei Spiele in der Bundesliga und dem EHF-Pokal verloren. Der SC DHfK Leipzig rumpelt sich schon durch die gesamte Saison. „Füchse oder Leoparden, am Donnerstag wird sich zeigen, wer wen auffrisst“, nimmt DHfK-Manger Karsten Günther das Bild auf. Die Kulisse jedenfalls wird nach den mehr als 5000 Fans gegen Melsungen erneut stimmgewaltig sein. Bei verkleinerter, aber dafür engerer und noch intensiverer Hallenvariante, werden 4600 Zuschauer in der Arena (Anwurf 19 Uhr) erwartet. An der Tageskasse liegen nur noch vereinzelte Tickets im Angebot.

DURCHKLICKEN: Die Bilder zum Spiel gegen Melsungen SC DHfK Leipzig - MT Melsungen 26:29 © Alexander Prautzsch

Anzeige

Miese Stimmung in Berlin

Die Dauerprobleme bei den Leipzigern in dieser Saison sind bekannt, haben aber bisher keinen Keil zwischen Mannschaft, Fans, Verantwortliche und Sponsoren getrieben. Nach wie vor sind die Reihen fest geschlossen. Bei den Füchsen liegen dagegen die Nerven blank. Erstmals nach 2010 droht den Hauptstädtern wieder eine Spielzeit ohne Europapokal. Zuletzt legte Trainer Velimir Petkovic nach der Heimniederlage gegen Göppingen vor der Sky-Kamera ordentlich los: "Ich stehe richtig unter Schock. Letzte Saison habe ich die Einstellung und den Charakter meiner Mannschaft noch gelobt. Aber derzeit schäme ich mich für das, was meine Mannschaft zeigt. Jeder, der heute auf der Platte gestanden hat, muss sich schämen“, so der 62-Jährige.

Die Mannschaft gab in Person von Nationalspieler Fabian Wiede eine Antwort: "Nicht nur die Spieler, auch der Trainer und das Trainerteam haben heute nicht die beste Arbeit geleistet“, tönte er nach der Göppingen-Partie zurück. Riesen-Zoff also bei den Berlinern. Die anschließende Niederlage drei Tage später beim französischen Europapokal-Kontrahenten St. Raphael dürfte die Stimmung nicht verbessert haben.

„Wir sind in keiner guten Situation und werden alles tun, um das wieder zu ändern“, kündigte Petkovic an. Dafür müssen sich die Füchse vor allem in der Defensive steigern. „Unser Rückzugsverhalten war zuletzt nicht gut. Wir kassieren immer noch zu schnell zu viele Tore“, mahnte Kapitän Hans Lindberg.

Es hakt am Selbstvertrauen

Die Leipziger haben die Probleme der Berliner interessiert verfolgt, nur nutzen werden sie ihnen zunächst nichts, weil eigene Hausaufgaben zu erledigen sind. Trainer André Haber hat sie bei der Heimpleite gegen Melsungen genau ausgemacht. „Die Wurfqualität muss sich bei uns erhöhen“, sagt er. Sie war auch der zentrale Trainingsinhalt bis zum Berlin-Spiel, ob nun auf dem Parkett oder beim Videostudium.

DURCHKLICKEN: Eindrücke vom 23:26 bei den Füchsen Elfte Saisonniederlage: Der SC DHfK Leipzig unterlag bei den Füchsen Berlin mit 23:26. ©

Während DHfK-Keeper Milos Putera gegen die MT die Bälle nur so um die Ohren flogen, musste sein Gegenüber Nebojsa Simic oft nur die Brust breit machen und parierte so die Leipziger Angriffe. Max Janke hat einen Grund für die ausbaufähigen Abschlüsse ausgemacht. „Einige Spieler beginnen bei nur 14 Punkten auf dem Konto an den eigenen Fähigkeiten zu zweifeln.“

In Leipzig erwarten die Füchse eine harte Partie. „Ich verstehe gar nicht, dass diese Mannschaft so Probleme hat. Die haben sehr viel Qualität im Kader“, sagt Petkovic über den SC DHfK.

Personalprobleme bei den Füchsen

Franz Semper konnte trotz Schmerzen am Oberschenkel im Melsungen-Spiel weiter trainieren, Torhüter René Villadsen steht vor einer Rückkehr ins Team.

Auf welches Personal Petkovic zählen kann, ist noch offen. Kreisläufer Erik Schmidt „hat immer noch Schmerzen im Fußgelenk“, berichtete der Füchse-Trainer. Ein wenig besser sieht es für Abwehrchef Jakov Gojun aus, der nach einer Erkrankung noch nicht wieder komplett fit ist. Aber Petkovic rechnet mit ihm, „er will uns sicher helfen“.

Sollten beide Spieler erneut ausfallen, haben die Füchse vorgesorgt. In Leipzig und am Sonntag im EHF-Pokal gegen Balatonfüredi wird der 19-jährige Spanier Rolando Urios Gonzales, eigentlich an Drittligist 1. VfL Potsdam verliehen, zum Team stoßen. Sonst hätten die Füchse mit Mijajlo Marsenic nur noch einen Kreisläufer im Kader.

ANZEIGE: #GABFAF-T-Shirt plus gratis Gymbag! Der Deal of the week im SPORTBUZZER-Shop.