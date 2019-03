Charakterfahndung läuft: Diese Profis könnten Hannover 96 beim Neustart helfen

Das Ziel peilt Kind an, finanziert aus den Verkäufen von Spielern wie Walace oder Ihlas Bebou, die sowohl Ausstiegsklauseln als auch andere Ambitionen haben, als in der 2. Liga gegen Sandhausen zu kicken.

Torwart Michael Esser ist seit Wochen die einzige Konstante, während vor ihm immer wieder alles rasend schnell zusammenbricht. Esser, dessen Vertrag bis 2020 läuft, wird auch eine wichtige Rolle bei der Zusammenstellung der neuen Mannschaft spielen – die nach dem wahrscheinlichen Abstieg direkt wieder zurückkommen soll in die 1. Liga.

Warum Hannover 96 einen sportlichen Neuanfang braucht, hat der 96-Chef schon klargemacht – indem er das Offensichtliche ausgesprochen hat. „Die aktuelle Mannschaft ist kaputt, schlecht zusammengestellt und gescheitert“, schimpft Martin Kind. „Und das bei der teuersten Mannschaft, die wir je hatten.“ Wer wollte ihm da widersprechen? Fans hätten nach dem 1:5 in Stuttgart auch fordern können: Außer Esser könnt ihr alle gehen!

Kevin Akpoguma (im Team seit 2019): Vertrag läuft am Saisonende aus (ausgeliehen) ©

Elf Verträge laufen aus: Chance für den Neustart

Elf Verträge laufen aus, ein großer Umbruch steht an – was jetzt auch eine Chance ist, sich von Flops zu trennen. Für die Planung der neuen Saison stellt sich aber auch die Frage – mit welchen Spielern aus dem aktuellen Kader will der Verein den Neustart versuchen?