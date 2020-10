Charity-Events trotzen Corona: Leipziger laufen für den guten Zweck

Leipzig. Seit Monaten werden aufgrund der Corona-Pandemie Sportveranstaltungen auf der ganzen Welt abgesagt. Fußball, Leichtathletik und zahlreiche Laufevents mussten verschoben oder gänzlich gestoppt werden – so auch der größte Marathon der Welt in New York. Zehntausende Teilnehmer sollten eigentlich an diesem Sonntag durch die Straßen des „Big Apples“ joggen, doch die hohen Infektionszahlen in den USA schoben dem Massenevent den Riegel vor. 35 Leipziger Langstreckenläufer lassen sich davon allerdings nicht abhalten, zumindest an der digitalen Version des berühmten Marathons teilzunehmen. Mit organisatorischer Unterstützung der Olympiasport Leipzig GmbH (OSL) geht es für die Läufer am Samstag knapp 42 Kilometer durch die Messestadt – jeder Kilometer spielt Geld von zahlreichen Sponsoren ein, die so das Herzzentrum Leipzig und das Haus Leben e.V. unterstützen.