Unruhen in Chile: Leverkusen-Profi Aránguiz kehrt vorzeitig von Länderspielreise zurück

Die Nationalspieler kehrten daraufhin früher zu ihren Vereinen zurück als geplant. Schon am Montag soll Aránguiz wieder mit seinen Teamkollegen in Leverkusen trainieren. Trainer Peter Bosz zeigte sich von der früheren Rückkehr erfreut. "Das ist für uns natürlich gut, dass er früher zurück ist. Charly kommt in der Regel frühestens zwei Tage von Länderspielen zurück. Diesmal war seine Rückkehr für Donnerstagabend geplant, er hätte erst Freitag mit uns trainieren können", so der Coach gegenüber der Bild.