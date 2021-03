Check der Torgaranten: Das sind die gefährlichsten Spieler der 18 Klubs – Lewandowski vor Haaland

Wie wichtig sind die gefährlichsten Offensivspieler der Bundesliga eigentlich für ihre Mannschaften? Wer ist an Torbeteiligungen mannschaftsintern "wertvoller" - Robert Lewandowski oder Erling Haaland? Vor dem 26. Spieltag hat der SPORTBUZZER den Check gemacht und anhand der nackten Zahlen herausgearbeitet, auf wen sich die 18 Bundesligisten verlassen können, wenn es vor dem Tor zur Sache geht. Dabei kommt heraus, dass es in dieser Hinsicht überhaupt nur ein Spieler mit Weltfußballer Lewandowski aufnehmen kann - und der spielt beim VfL Wolfsburg. Anzeige

Die Rede ist natürlich von VfL-Goalgetter Wout Weghorst. Der Niederländer war genau wie Lewandowski an beeindruckenden 51 Prozent der Tore seiner Mannschaft direkt beteiligt. Was bei Lewandowski 38 Treffer ausmachen (32 Tore/6 Vorlagen), sind bei Weghorst allerdings "nur" 22 Tore (16/6), weil die Wolfsburger insgesamt mit 43 Treffern deutlich weniger Treffer schossen als der FCB, der mit 74 Toren die Liga anführt. Lewandowski und Weghorst sind die einzigen Spielern, die an mehr als die Hälfte der Tore ihrer Mannschaft ihre Füße oder Köpfe im Spiel hatten.

Erkennst du dein Bundesliga-Stadion? Erkennst du dein Bundesliga-Stadion? ©

Leipzig und Bayer zeigen: Einen starken Torjäger braucht es nicht unbedingt

Geht man nach Prozentzahlen, kommt zudem noch ein weiterer Spieler vor Haaland - nämlich SGE-Stürmer André Silva. Der war an 23 Toren beteiligt (19/4), was 47 Prozent der 48 Frankfurter Treffer bedeutet. Erst danach kommen BVB-Juwel Erling Haaland (24 Tore/19/5) und der Hoffenheimer Andrej Kramaric (18 Tore/14/4) mit jeweils 46 Prozent.

Dass es nicht immer einen starken Torjäger braucht, um hochgradig erfolgreich zu sein, zeigt RB Leipzig. Der Tabellenzweite kann auf keinen Spieler bauen, der auch nur an einem Viertel der 47 Treffer direkt beteiligt war, die von den Sachsen bisher geschossen wurden. Doch auch dies zeugt von Gefahr, wenn auch auf eine ganz andere als bei Lewandowski, Weghorst & Co: Schließlich macht es die Schützlinge von Julian Nagelsmann zur offensiv wohl unberechenbarsten und deshalb vielleicht gerade so erfolgreichen Mannschaft der Liga. Gleich fünf Spieler waren an zehn oder mehr Toren beteiligt, Dani Olmo (12 Tore/3/9) hat dabei vor Christopher Nkunku (11/6/5) sowie Emil Forsberg (6/4), Yussuf Poulsen (5/5) und Angelino (4/6), die jeweils zehn Tore schossen oder vorlegten, hauchdünn die Nase vorn. Ähnlich konstant ist in dieser Hinsicht Bayer 04 Leverkusen, auch hier teilen sich viele Spieler die offensive Last: Insgesamt fünf Profis hatten an jeweils mehr als 20 Prozent der Treffer ihren Anteil, darunter auch Neu-Nationalspieler Florian Wirtz (9 Tore/4/5).



Ex-Stürmerstar Mateta überragte - doch Mainz ist seit Abgang stärker

Die Wichtigkeit individueller Spieler kann also auch ein Trugschluss sein. Ein weiteres Beispiel dafür liefert Mainz 05. Die Rheinhessen gaben im Januar als Tabellenvorletzter ihren Stürmer Jean-Philippe Mateta ab, der bis dahin sieben Tore geschossen und eines vorbereitet hatte und damit an unglaublichen 53 Prozent der Mainzer Treffer unmittelbar beteiligt war. Der Abschied des Franzosen hat den Klub deshalb allerdings nicht ins Chaos gestürzt. Im Gegenteil. Die Mainzer, die in den ersten 17 Spielen nur sieben Punkte geholt hatten, sammelten in den folgenden acht Partien bereits 14 Zähler. Warum? Weil andere unter Neu-Trainer Bo Svensson kollektiv in die Bresche sprangen - nach wie vor hat Mateta, der bereits seit zwei Monaten in England bei Crystal Palace spielt, fast doppelt so viele Torbeteiligungen auf dem Konto als der zweitbeste Mainzer Robin Quaison (3/2). Doch durch die gesamte Mannschaft ist unter Svensson ein unverkennbarer Ruck gegangen.

Lässt sich also beurteilen, ob Mannschaften mit einer klaren Hackordnung bei den Torbeteiligungen (sprich einem Toptorjäger wie Lewandowski, Haaland oder Weghorst) besser fahren als Teams mit einer gewissermaßen "flachen Hierarchie"? Die Beantwortung dieser Frage ist keineswegs einfach. Auch wenn Leipzig und Leverkusen nach den Abgängen ihrer Superstars Timo Werner und Kai Havertz trotzdem ganz gut fahren und auch die Mainzer nach dem Mateta-Abschied besser sind: Ein treffsicherer, dominanter Stürmer oder Vorlagengeber bleibt für den ganz großen sportlichen Erfolg vor allem langfristig wichtig (siehe Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo), obwohl es über eine Saison auch mit anderen Mitteln gehen kann (siehe RB, Bayer oder auch Manchester City). Der folgende Überblick bleibt trotzdem das, was er vor allen Dingen sein soll: Eine nette Spielerei.

Von Lewandowski bis Hoppe: Die Torgaranten im Überblick