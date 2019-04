Mit Cheftrainer Jörg Matthé beim LVZ-Lauf-geht's-Trainingsauftakt im Leipziger Scheibenholz

Leipzig. Nach der erfolgreichen Premiere der LVZ-Aktion „Lauf geht’s“ im vergangenen Jahr begann am Dienstag das Trainingsprogramm für die knapp 300 Teilnehmer in Leipzig, Bad Düben und Wurzen. Alle verfolgen nur ein Ziel – nach sechs Monaten schweißtreibendem Training wollen die Laufbegeisterten am 13. Oktober beim Halbmarathon am Völkerschlachtdenkmal ankommen und vor Glück eine Träne vergießen.