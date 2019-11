Champions League kompakt: Chelsea und Ajax mit Spektakel - Klopp mit Liverpool auf Kurs

FC Liverpool - KRC Genk 2:1 (1:1)

Der FC Liverpool und Trainer Jürgen Klopp marschieren in der Champions League in Richtung Achtelfinale. Der Titelverteidiger kam gegen den belgischen Meister zu einem 2:1(1:1) und schob sich in der Tabelle am SSC Neapel vorbei an die Spitze. Georginio Wijnaldum (14.) und Alex Oxlade-Chamberlain (53.) trafen für den Ersten der Premier League, der nun im Kampf um den Einzug in die nächste Runde chancenlosen Gast war durch Mbwana Aly Samatta zum zwischenzeitlichen Ausgleich gekommen (41.).