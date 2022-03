Bericht: Berater von Chelsea-Profi Antonio Rüdiger spricht mit Barca-Verantwortlichen über Transfer

Im Trikot der deutschen Nationalmannschaft absolvierte Antonio Rüdiger am vergangenen Dienstag sein 50. Spiel für das DFB-Team. Im Anschluss an die Länderspielpause streift der Abwehrspieler wieder das Outfit des FC Chelsea über - zumindest bis zum Ende der Saison. Wie es in der kommenden Serie für den 29-Jährigen weitergeht, ist noch nicht geklärt. Rüdigers Vertrag läuft im Sommer aus, er wäre damit ablösefrei zu haben. Offenbar macht jetzt der FC Barcelona ernst.

Wie Sky berichtet, soll es am Mittwochabend ein Treffen zwischen Barca-Sportdirektor Mateu Alemany und dessen Berater Jordi Cruyff mit Rüdiger-Berater Sahr Senesie gegeben haben. Senesie ist gleichzeitig der Halbbruder des Nationalspielers und soll die Gespräche mit den Barca-Verantwortlichen in einem Fünf-Sterne-Hotel in Barcelona geführt haben. Sky zeigt in einem Video Aufnahmen der drei Personen, zudem soll ein sehr unscharfes Foto den Austausch belegen. Insgesamt drei Stunden lang habe sich das Trio unterhalten.