Chelsea-Star Antonio Rüdiger reagiert auf Bayern-Gerüchte: "Lasse mich nicht zu viel davon ablenken"

Vor seiner Ankunft in Hamburg, wo die Nationalmannschaft am Montag zur Vorbereitung auf die WM-Quali-Spiele gegen Rumänien am Freitag und am folgenden Montag in Skopje gegen Nordmazedonien eintraf, reiste Rüdiger noch in seine Geburtsstadt. "Es ist immer wieder schön die Heimat zu besuchen, vor allem Berlin, wo ich aufgewachsen bin", sagte der Chelsea-Profi. Auf die Frage nach einem möglichen, längeren Verbleib in Deutschland benutzte der Verteidiger das Wort "Zukunftsmusik". Rüdiger zurück in die Bundesliga? Er betonte: "Ich fühle mich wohl, da wo ich spiele. In eineinhalb Stunden bin ich in Berlin, das reicht."