Bericht: Antonio Rüdiger im Fokus des FC Liverpool - Chelsea-Trainer Frank Lampard angeblich gesprächsbereit

Rüdiger schwächelt am Saisonende

Der Nationalspieler spielt seit drei Jahren an der Stamford Bridge. Die erste Saisonhälfte der aktuellen Spielzeit verpasste der Verteidiger mit einer Leistenverletzung. Danach kam Rüdiger noch auf 19 Startelf-Einsätze in der Premier League. Durch schwache Leistungen am Saisonende gegen West Ham und Sheffield United rückte der Nationalspieler etwas in die Kritik. Im Champions-League-Halbfinale gegen den FC Bayern stand er ohne Einsatz im Kader. Der Vertrag von Rüdiger in der englischen Hauptstadt läuft noch bis Sommer 2022.