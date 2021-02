Chelsea-Verteidiger Antonio Rüdiger erklärt: Das läuft unter Thomas Tuchel anders

Antonio Rüdiger vom FC Chelsea ist zufrieden mit der bisherigen Bilanz der Blues unter dem neuen Trainer Thomas Tuchel. "Was die Ergebnisse angeht, war es gut", sagte Rüdiger im Interview des britischen Senders Sky Sports. Der FC Chelsea ist in fünf Spielen unter Tuchel unbesiegt und holte wettbewerbsübergreifend zuletzt vier Siege in Serie. "Ich glaube, der Coach weiß, was er will", sagte der Abwehrspieler. "Er hat einen Stil, wie er Fußball spielen will, und in den Spielen konnte man sehen, dass die Spieler das sehr schnell angenommen haben."

Anzeige