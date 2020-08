"Klare Botschaft": Chelsea-Star Rüdiger freut sich über Transfer-Offensive um Werner – und Havertz?

Während die meisten Klubs in der Corona-Krise sparen müssen, hat sich der FC Chelsea in diesem Sommer auf dem Transfermarkt ausgetobt. Hakim Zyiech kam für 40 Millionen Euro von Ajax Amsterdam, Timo Werner für über 50 Millionen Euro von RB Leipzig und zuletzt Ben Chilwell für 50,2 Millionen Euro von Premier-League-Rivale Leicester City. Auch eine Verpflichtung von Kai Havertz scheint nur noch an letzten Gesprächen mit Bayer Leverkusen zu hängen.

Investor Roman Abramovic steckt viel Geld in den Klub, damit die Mannschaft von Trainer Frank Lampard in der kommenden Saison um Titel spielen kann. Und bei den Spielern kommt das gut an: "Ich freue mich immer über neue Gesichter in der Mannschaft. Nach der Transfersperre im vergangenen Sommer hat man nun natürlich gehofft, dass wir ein paar echte Verstärkungen bekommen", sagte Nationalspieler Antonio Rüdiger über die Zugänge bei transfermarkt.de.

Chelsea durfte wegen Verstößen gegen die Regeln zu Transfers von Minderjährigen zwei Transferperioden lang keine Spieler verpflichten, musste daher viel auf Eigengewächse bauen. Nun soll die junge Mannschaft mit Zugängen von außen titelreif werden. Die ersten Transfers haben zumindest Rüdiger schon einmal überzeugt: "Bei Hakim hatte ich sofort ein gutes Gefühl und mein Bezug und meine Meinung zu Timo ist bereits bekannt", sagte er. "Der Klub setzt mit solchen Namen auch an das bestehende Personal eine klare Botschaft, dass man in der Gesamtentwicklung wieder einen Schritt weiter nach oben machen möchte. Ich finde das super!"

Rüdiger will mit Chelsea "Lücke auf Liverpool und ManCity schließen"

Rüdiger will mit der Mannschaft nun "nach und nach die Lücke schließen", die zum englischen Meister FC Liverpool und Top-Verfolger Manchester City entstanden ist. Dem 27-Jährigen kommt dabei auch persönlich eine größere Rolle zu. Nach der Transfersperre sind gestandene Säulen der Mannschaft wie Eden Hazard (zu Real Madrid) und David Luiz (zum FC Arsenal) abgewandert. "Auf einmal war ich der Spieler, der fast schon zu den älteren gehört und damit auch außerhalb des Platzes mehr Verantwortung übernehmen musste", erklärte Rüdiger. "Aber das mache ich sehr gerne und hilft mir in meiner Entwicklung auch weiter."

