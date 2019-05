Arsenal und Özil deklassiert: Chelsea siegt deutlich im Finale der Europa League

Der FC Chelsea hat das wichtigste Londoner Derby der Saison für sich entschieden. Im Finale der Europa League bezwangen die "Blues" von Trainer Maurizio Sarri den FC Arsenal vor enttäuschender Kulisse im Nationalstadion von Baku in Aserbaidschan mit 4:1 (0:0) und sicherten sich damit nach zum zweiten Mal nach 2013 den Titel im kleineren europäischen Wettbewerb. Die Tore des sechsmaligen englischen Meisters erzielten der frühere Arsenal-Star Olivier Giroud, Pedro sowie Eden Hazard per Doppelpack in seinem möglicherweise letzten Spiel für Chelsea . Der kurz zuvor eingewechselte Alex Iwobi konnte zwischenzeitlich verkürzen.

"Ich bin sehr glücklich, es war ein sehr gutes Spiel von uns", sagte der frühere Barcelona-Profi Pedro nach dem Spiel bei Nitro. "Arsenal hatte auch gute Chancen, Tore zu erzielen, deshalb haben wir den Sieg wohl auch verdient." Eden Hazard, der zwei Tore erzielte, nannte Pedro "den Besten". Hazard betonte, "dass es ein Super-Gefühl" sei, so ein Tor zu erzielen. "Ich liebe Chelsea, Chelsea ist Teil meines Lebens und meine Familie", sagte Hazard, der nach sieben Jahren in London vor einem Transfer zu Real Madrid steht.

Im ersten Finale der neuen UEFA Europa League am 12. Mai 2010 in Hamburg gewann Atlético Madrid nach Verlängerung 2:1 gegen den FC Fulham. ©

Trotz einer Gala von Hazard mit zwei Toren und einer Vorlage war auch Olivier Giroud überragend. Der Franzose köpfte nach einer weitgehend ereignislosen ersten Halbzeit mit schwacher Atmosphäre gegen seinen Ex-Verein (2012 bis 2018) eine halbhohe Flanke von Linksverteidiger Emerson Palmeri in der 49. Minute zum 1:0 in die Maschen. Cech, mit dem der Weltmeister zwischen 2015 und 2018 zusammengespielt hatte, war geschlagen. Giroud ist übrigens ein echter Europa-League-Spezialist: Der Treffer war bereits sein elfter in der laufenden Saison. Zum Vergleich: In der Premier League schoss er lediglich zwei Treffer.