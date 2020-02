Chelsea-Ausfall droht: Leon Goretzka trainiert beim FC Bayern nur individuell - Javi Martinez gibt Comeback

Eine Entscheidung für oder gegen Goretzka könnte nach dem Abschlusstraining am Montagvormittag fallen, das Trainer Hansi Flick mit seiner Mannschaft noch in München bestreitet. Erst nachmittags fliegt das Team nach London.

Vor Bayern-Spiel gegen Chelsea: Javi Martinez wieder im Training

Ob dann auch Javi Martinez an Bord sitzt? Der Spanier nahm bei der nicht-öffentlichen Übungseinheit des FCB am Sonntagmittag erstmals nach seiner schweren Muskelverletzung im Oberschenkel wieder am Teamtraining teil. Der 31-Jährige konnte nach Mitteilung des Vereins die knapp einstündige Einheit komplett absolvieren. Mit Applaus wurde der Defensiv-Spezialist von der Mannschaft begrüßt, ehe er dann einige Worte an das Team richtete.

Fehlen werden den Bayern gegen Chelsea in jedem Fall die Langzeitverletzten Niklas Süle (Kreuzbandriss) und Ivan Perisic (Knöchel-Fraktur) . Die gegen Paderborn jeweils wegen der fünften Gelben Karte gesperrten Abwehrspieler Jerome Boateng und Benjamin Pavard können in der Champions League dagegen wieder zum Einsatz kommen.

FC Chelsea muss auf einige Stars verzichten

Auch Bayern-Gegner Chelsea, der die Bayern-Generalprobe gegen Tottenham Hotspur in der Liga am Samstag gewann, plagen einige Verletzungssorgen: So muss der englische Top-Klub auf Weltmeister N’Golo Kante verzichten. Der 28-Jährige leidet an einer Muskelverletzung und wird laut Trainer Frank Lampard „hoffentlich in drei Wochen“ wieder fit sein. Auch Ex-BVB-Star Christian Pulisic (Adduktorenverletzung) wird fehlen.