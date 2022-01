Chelsea-Profi Christensen als Süle-Nachfolger? Hamann: "Er würde Bayern unheimlich weiterbringen"

Der dänische Nationalspieler war bereits in der Bundesliga aktiv. In den Spielzeiten 2015/2016 sowie 2016/2017 lief der Verteidiger für Borussia Mönchengladbach auf. In zwei Jahren kam Christensen auf insgesamt 82 Partien für die Fohlen. In den vergangenen Jahren war der inzwischen 25-Jährige als Stammspieler gesetzt. Dennoch sollen jetzt angeblich unterschiedliche Gehaltsvorstellungen zu einer Trennung im kommenden Sommer führen. Der FC Bayern legt laut Abendzeitung München den Fokus auf einen Transfer des Chelsea-Profis.