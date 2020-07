Bayern-Gegner stark: Chelsea erreicht FA-Cup-Finale nach Sieg über Manchester United

Der FC Chelsea zeigt sich in starker Verfassung: Der Londoner Spitzenklub von Trainer Frank Lampard hat das Finale des englischen Vereinspokals erreicht. Im FA-Cup-Halbfinale setzten sich die Blues um den deutschen Nationalspieler Antonio Rüdiger mit 3:1 (1:0) gegen Manchester United durch. Im Endspiel trifft der Achtelfinal-Gegner des FC Bayern München in der Champions League nun eine Woche vor dem Rückspiel gegen den Rekordmeister (Hinspiel 0:3) am 1. August auf den Londoner Lokalrivalen FC Arsenal, der sich am Samstag überraschend mit 2:0 gegen Top-Favorit Manchester City durchgesetzt hatte.