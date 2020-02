Bayern-Gegner FC Chelsea schlittert in die Krise – Trainer Frank Lampard: "Die Saison beginnt jetzt"

Eine Woche vor dem Kräftemessen mit dem FC Bayern München im Achtelfinale der Champions League ist der FC Chelsea in der Premier League im Krisen-Modus angekommen. "Wir sind mit einem Punkt Vorsprung Vierter", grummelte Trainer Frank Lampard nach der schwerwiegenden 0:2-Heimniederlage gegen den Verfolger Manchester United. Die Botschaft ist klar: die Gefahr, in den nächsten Wochen aus den Champions-League-Plätzen zu fallen, ist erheblich größer geworden.

Längst ist der frühere Topstar der Londoner in seiner ersten Talfahrt als Trainer angekommen. In den letzten vier Spielen in der Premier League gab es keinen Sieg und nur zwei Pünktchen. Die Konkurrenten ManUtd und Tottenham haben aufgeschlossen. Als wäre das noch nicht genug, treten die Spurs am kommenden Wochenende an der Stamford Bridge an. Dann darf Chelsea keinesfalls verlieren. Das weiß auch Lampard, der mahnt. "Die Saison beginnt jetzt", sagte der 41-Jährige. "Wir müssen jetzt um den vierten Platz kämpfen."

Chelsea hat bereits neun Punkte Rückstand auf Platz 3

Was nach Durchhalteparole klingt, ist für Lampard durchaus ernst. Denn der Ex-Profi ist zunehmend umstritten. Seinem Kader fehlen die großen Stars, die junge Mannschaft mit Talenten wie Bayern-Flirt Callum Hudson-Odoi oder Mittelfeld-Talent Mason Mount steckt noch im Umbruch. Dennoch würde das Verpassen der Königsklasse wohl auch seinen Job gefährden - auch wenn der Vertrag langfristig angelegt ist. Chelsea gilt als "unmanageable", als untrainierbar. In den letzten 20 Jahren hatten die Blues 13 Trainer - darunter Stars ihrer Zunft wie José Mourinho, Carlo Ancelotti oder Antonio Conte. Lampard muss zeigen, dass er den Laden in den Griff bekommen kann. Nur so kann er langfristig Trainer bleiben.

Das weiß der frühere Mittelfeldspieler. "Wir sind Vierter und haben alles noch in den eigenen Händen. Ich denke nicht, dass viele Menschen uns zu diesem Zeitpunkt auf Platz vier erwartet hätten, also beginnt der Kampf jetzt." Das Problem Chelseas: der Rückstand nach oben ist mit neun Punkten auf den Dritten Leicester schon gewaltig, zu Platz neun sind es dagegen nur fünf Punkte - selbst ein Total-Absturz ist also nicht ausgeschlossen.

