Rüdiger lobt Trainer Tuchel für Start beim FC Chelsea: "Positiv für mich"

"Der wichtigste Eindruck, den er hinterlassen hat, ist: Er weiß, was er will", resümierte der 27 Jahre alte Rüdiger den Anfang mit Tuchel und lobte: "Er hat seine Art Fußball zu spielen, was für viele Spieler positiv ist. Das spiegelt sich auch in den jüngsten Ergebnissen wieder." Indirekt übte Rüdiger damit auch Kritik an Tuchels Vorgänger Frank Lampard, dem die klare Spielidee in seiner Amtszeit immer wieder abgesprochen wurde.