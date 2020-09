Chelsea-Trainer Lampard spricht über Vergleiche mit Havertz: "In noch offensiveren Räumen als ich"

In der vergangenen Woche herrschte endlich Klarheit über die sportliche Zukunft von Kai Havertz: Das Supertalent, das bislang in Diensten von Bayer Leverkusen stand, wechselt zum FC Chelsea. Sein Trainer bei den Londonern wird "Blues"-Legende Frank Lampard, der das Chelsea-Spiel zu seiner aktiven Zeit selbst jahrelang geprägt hat. Lampard nahm jetzt auf der Vereinshomepage ausführlich Stellung zum Neuzugang, der Chelsea bis zu 100 Millionen Euro an Ablösesumme kosten könnte. "Kai ist eine wirklich aufregende Verpflichtung für mich und den Klub", sagte Lampard.