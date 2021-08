Chelsea-Zugang Lukaku bricht Neymar-Rekord: Diese fünf Top-Stars sorgen für die größten Transfererlöse

Alles beginnt mit einem 15-Millionen-Transfer vom RSC Anderlecht zum FC Chelsea. Ein Jahrzehnt später stellt Romelu Lukaku einen Rekord auf. Für den Torjäger gaben neben den Blues der FC Everton, Manchester United und Inter Mailand insgesamt 327,56 Millionen Euro aus. Damit ist der inzwischen 28-Jährige der Spieler, der für die größten Transfererlöse weltweit gesorgt hat. Der Belgier löst mit seiner Rückkehr in die Premier League den brasilianischen Superstars Neymar an der Spitze ab. Doch welche Spieler zeichnen neben den beiden Angreifern für die höchsten Wechselsummen im Weltfußball verantwortlich? Der SPORTBUZZER gibt einen Überblick. Anzeige

Ángel Di María (179 Millionen Euro): Der Argentinier wechselte in seinem Karriereverlauf gleich mehrmals für üppige Summen seinen Arbeitgeber. Den persönlichen Höchstwert lieferte der Transfer-Sommer 2014. Vor inzwischen fast sieben Jahren wurde der Offensivspieler für 75 Millionen Euro von Real Madrid zu Manchester United transferiert. Zuvor war Di María erst für acht Millionen Euro aus seiner Heimat zu Benfica Lissabon gewechselt, danach ging es für 33 Millionen Euro weiter zu den Königlichen in die spanische Hauptstadt. Die bisher letzte Ablösesumme für den 33-Jährigen überwies Paris Saint-Germain vor der Saison 2025/2016 an ManUnited - 63 Millionen Euro.

Alvaro Morata (189 Millionen Euro): In der Transfer-Historie des spanischen Nationalspielers fallen besonders zwei Werte auf: Die Klubs Juventus Turin (20 Millionen Euro im September 2020) und Atlético Madrid (18 Millionen Euro im Januar 2019) zahlten jeweils eine extrem hohe Leihgebühr für den Angreifer. Morata stammt aus der Jugend von Real Madrid, wechselte für 20 Millionen Euro im Jahr 2014 nach Turin, kehrte aber nur zwei Jahre später für 30 Millionen Euro zurück zu den Königlichen. Im Juli 2017 folgte der Wechsel zum FC Chelsea für 66 Millionen Euro. Nur anderthalb Jahre später ging es für den Spanier weiter per Leihe zu Atlético, 2020 verpflichteten die Colchoneros den Torjäger fest für 35 Millionen Euro. Doch der spanische Meister verlieh Morata nur zwei Monate nach dessen Rückkehr weiter zur Alten Dame nach Italien. Dort steht er noch bis Ende Juni 2022 als Leihspieler im Aufgebot, kann für 35 Millionen fest verpflichtet werden – und seinen persönlichen Wert im Transfer-Ranking weiter in die Höhe treiben.

Cristiano Ronaldo (230 Millionen Euro): Für diese Gesamt-Transfersumme benötigte CR7 nur drei Wechsel. Der Wechsel von Sporting Lissabon zu Manchester United im Jahr 2003 fällt dabei mit 19 Millionen Euro nicht ganz so schwer ins Gewicht. Anders war das sechs Jahre später. ManUnited verkaufte den fünffachen Weltfußballer für 94 Millionen Euro an Real Madrid. Doch das war noch nicht der Ausgabenrekord. Juventus Turin ließ sich die Dienste von Ronaldo im Sommer 2018 insgesamt 117 Millionen Euro kosten.

Neymar (310,20 Millionen Euro): 222 Millionen Euro! So viel Geld überwies Paris Saint-Germain im Sommer 2017 für den brasilianischen Superstars an den FC Barcelona. Es ist bis heute die höchste Transfersumme, die ein Fußballklub jemals für einen Spieler gezahlt hat. Schon im Jahr 2013 hatte Neymar mit einem Wechsel für Aufsehen gesorgt. Für 88,20 Millionen Euro lotste Barca den Angreifer vom FC Santos nach Europa. Und auch das ist bis heute ein bestehender Rekord - noch nie zahlte ein Klub für einen Spieler von einem nicht europäischen Verein so viel Geld.