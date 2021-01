Böse Prügel für Werner & Co.: Gündogan trifft bei klarem Sieg von Manchester City beim FC Chelsea

Der FC Chelsea taumelt in der Premier League zunehmend in die Krise. Das Team um die deutschen Nationalspieler Timo Werner, Kai Havertz und Antonio Rüdiger kassierte am Sonntag eine deutliche 1:3 (0:3)-Heimpleite gegen Manchester City und liegt in der Tabelle nur noch auf dem achten Platz. Damit dürften die Stimmen, die eine Ablösung von Chelsea-Trainer Frank Lampard fordern, kaum weniger werden. Zuletzt war bereits der Ende des vergangenen Jahres bei Paris St. Germain entlassene Thomas Tuchel mit einem Engagement bei den "Blues" in Verbindung gebracht worden.

