Europa League im Liveticker mit dem FC Chelsea, SSC Neapel und FC Valencia

Drei Spiele stehen am Donnerstagabend in der Europa League um 21 Uhr auf dem Spielplan. Der FC Chelsea empfängt Dynamo Kiew, der SSC Neapel trifft auf RB Leipzig und der FC Krasnodar gastiert beim FC Valencia. Verfolgt die Achtelfinal-Hinspiele in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.