Chelsea nutzt Liverpool-Patzer aus: Tuchel-Elf festigt dank Werner-Treffer Champions-League-Platz

Gut für Chelsea: Der FC Liverpool hat mit Trainer Jürgen Klopp einen herben Rückschlag im Kampf um die Königsklasse hinnehmen müssen. Der englische Fußballmeister kam am Samstag gegen Newcastle United nach einem späten Gegentreffer nur zu einem 1:1 (1:0). Liverpool hat als Tabellensechster der Premier League mit 54 Punkten vier Zähler Rückstand auf den FC Chelsea auf Rang vier.

Mohammed Salah erzielte in einem Spiel, das die Liverpooler eigentlich komplett im Griff hatten, schon in der dritten Minute das 1:0. Wie schon gegen Leeds am Montag kassierten die Reds auch gegen Newcastle einen Last-Minute-Treffer und müssen jetzt wieder um die Champions League-Qualifikation bangen.In der fünften Minute der Nachspielzeit war es Joe Willock, der auf einmal frei im Strafraum zum Schuss kam. Fabinho fälschte den Flachschuss unhaltbar für Alisson ab.