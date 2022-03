Chelsea-Chaos spitzt sich zu: Trikotsponsor setzt Partnerschaft wenige Stunden vor Spiel aus

Die Lage beim FC Chelsea spitzt sich immer weiter zu: Nachdem der Klub am Donnerstag bereits von der Nachricht geschockt wurde, dass man wegen Sanktionen gegen Eigentümer Roman Abramowitsch heftige Einschränkungen hinnehmen muss, gab es am späten Nachmittag weitere schlechte Nachrichten vom Trikotsponsor. Das Mobilfunkunternehmen "Three" erklärte, dass man die Partnerschaft bis auf Weiteres aussetze. Chelsea müsse das Logo des Unternehmens sofort von Trikots und Stadion nehmen – mit Effekt wohl schon beim Auswärtsspiel in der Premier League am Donnerstagabend in Norwich (20.30 Uhr, Sky).

