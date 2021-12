Chelsea-Schock in der Nachspielzeit: Tuchel-Team patzt gegen Brighton

Ein später Gegentreffer hat den FC Chelsea mit Trainer Thomas Tuchel zwei wichtige Punkte in der englischen Premier League gekostet. Der Champions-League-Sieger kam am Mittwochabend gegen Brighton & Hove Albion nur zu einem 1:1 (1:0). Trotz des späten Rückschlags nach einem Gegentor von Danny Welbeck (90.+1) überholte Chelsea mit 42 Punkten Jürgen Klopp und den FC Liverpool (41), die am Dienstag überraschend bei Leicester City (0:1) gepatzt hatten. Die "Reds" haben aber ein Spiel weniger ausgetragen.

