Chelsea-Star Havertz über Folgen der Sanktionen gegen Abramowitsch: "Hat nicht viel verändert"

Nationalspieler Kai Havertz und seine Teamkollegen beim FC Chelsea haben die Wirren um Roman Abramowitsch kaum belastet. "Für uns Spieler hat sich nicht sehr viel verändert", sagte der 22-Jährige in einem am Samstagabend ausgestrahlten ZDF-Interview und fügte an: "Es gibt Menschen, denen es gerade auf der Welt viel, viel schlimmer geht als uns Spielern." Mit Havertz spielen auch Timo Werner und Antonio Rüdiger für den Klub, der von Thomas Tuchel trainiert wird.

