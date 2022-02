"Noch viele große Titel zu gewinnen": Kai Havertz über die Ziele mit dem FC Chelsea und dem DFB-Team

Mit gerade einmal 22 Jahren hat der deutsche Nationalspieler Kai Havertz bereits beachtliche Errungenschaften in seinem Trophäenschrank stehen. Allein in den vergangenen Monaten sammelte er mit dem FC Chelsea mit dem Coup in der Champions League, dem Super-Cup-Sieg und nun auch dem Gewinn der Klub-WM große Titel. "Ich bin sehr froh, mit Chelsea bereits drei große Titel in der kurzen Zeit gewonnen zu haben", erklärt der Offensivspieler, der im September 2020 von Bayer Leverkusen auf die Insel wechselte, gegenüber Sport1. Anzeige

Sowohl in der Königsklasse als auch bei der Klub-WM steuerten seine Treffer maßgeblich zum Titelgewinn bei. Zu hoch will er seine Beihilfe zu den Erfolgs-Kapiteln der Londoner zwar nicht hängen, die Bedeutung der Treffer ist ihm aber sehr wohl bewusst. "Mit 22 ist man sicher noch keine Legende, allerdings Teil der erfolgreichen Geschichte dieses Klubs. Und das bleibt für immer", so Havertz weiter. "In den großen Spielen zu treffen, ist natürlich etwas ganz Besonderes." Der Fokus liegt beim 22-Jährigen jedoch auf dem, was noch kommt. "Es gibt noch viele große Titel zu gewinnen. Allein diese Saison haben wir die Chance auf den Carabao Cup gegen Liverpool, den FA Cup und sind immer noch der Champions League dabei", betont der Leistungsträger des aktuellen Tabellendritten der Premier League.

Havertz: "Unser Plan ist es, Weltmeister zu werden" Weniger ambitioniert ist auch das Vorhaben von Havertz mit der DFB-Auswahl nicht. Bei der Winter-WM in Katar am Ende des Jahres visiert der 23-malige Nationalspieler (acht Tore) den ganz großen Wurf an. "Unser Plan ist es, Weltmeister zu werden", sagt Havertz hinsichtlich des Wüsten-Turniers selbstbewusst. "Das werden wir nur als Team, und ich freue mich auf das Turnier. Ich möchte dabei eine wichtige Rolle spielen und Teil des Erfolges sein."