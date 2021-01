Chelsea-Stürmer Timo Werner im Formtief: So will Thomas Tuchel das Beste aus dem DFB-Star rausholen 

Timo Werner steckt beim FC Chelsea weiterhin in einem Formtief. Nach einem soliden Saisonstart mit acht Treffern in 13 Einsätzen, blieb der deutsche Nationalstürmer zuletzt weit hinter den Erwartungen zurück. Nur ein Tor gelang Werner in den letzten 16 Spielen. Der Stürmer gerät bei seinem Klub zunehmend in eine Nebenrolle, beim Debüt des neuen Trainers Thomas Tuchel (0:0 gegen Wolverhampton) saß er über die volle Spieldauer auf der Bank. Dennoch weiß der Coach der Blues, wie er dem Neuzugang von RB Leipzig wieder zur Höchstform verhelfen will. Anzeige

"Es liegt derzeit eine große Last auf seinen Schultern, die aktuelle Situation beschäftigt ihn sehr", wird Tuchel auf der Homepage des FC Chelsea zitiert. "Aber das zeigt auch, was er für einen großartigen Charakter hat." Manchen Stürmern helfe es, sich gar keine Gedanken zu machen und sich überhaupt nicht darum zu kümmern. "Aber dafür ist er nicht der Typ." Lediglich vier Ligatreffer stehen für Werner in 19 Partien zu Buche. Zum Vergleich: Im Vorjahr waren es bei RB noch 28 Treffer in 34 Partien gewesen.

"Er ist nicht zufrieden mit sich selbst und damit, wie es für ihn in der letzten Zeit gelaufen ist. Es ist jetzt wichtig, dass er sein Selbstvertrauen wiederaufbaut", sagte Tuchel, der das Erbe von Frank Lampard beim FC Chelsea antritt. "Er muss sein Lächeln wiederfinden und aufhören, an sich selbst zu zweifeln. Ihm dabei zu helfen, ist jetzt meine Aufgabe." Der deutsche Trainer ist dennoch davon überzeugt, Werner zurück in die Spur bringen zu können. "Der Junge ist offen, der Junge ist freundlich und der Junge ist absolut lernbegierig."