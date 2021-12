Chelsea-Trainer Thomas Tuchel von Corona-Chaos genervt: "Es ist eine Lotterie"

Der englische Fußball wird immer mehr vom Coronavirus eingenommen. Sechs von zehn Partien am vergangenen Spieltag der Premier League mussten abgesagt werden, weil es bei den beteiligten Vereinen zu Virus-Ausbrüchen kam. Trotzdem entschieden sich die Klubbosse am Montagabend auf einer kurzfristig anberaumten Sitzung dagegen, die Viertelfinal-Partien unter der Woche im League Cup und den traditionellen Boxing-Day-Spieltag am 25. Dezember abzusagen. Für Trainer Thomas Tuchel vom FC Chelsea heißt das nun: Er muss die League-Cup-Partie am Mittwochabend beim FC Brentford (20.45 Uhr, DAZN) ohne zehn mit Corona-Infektion ausfallende Profis angehen und improvisieren. Anzeige

Schon am Wochenende hatte es bei Tuchel und Co. für Verärgerung gesorgt, dass man trotz der Corona-Ausfälle bei den Wolverhampton Wanderers antreten musste. Die Blues spielten mit nur 14 Spielern im Kader lediglich 0:0 und büßten weitere Punkte auf Spitzenreiter Manchester City ein. Am Dienstag zeigte sich Tuchel auf der Pressekonferenz vor dem Brentford-Spiel erneut irritiert über die Liga-Linie: "Wir sind einfach enttäuscht, dass wir nicht die Spieler zur Verfügung haben, die wir brauchen, um unsere Ziele zu erreichen", sagte Tuchel. "Wir testen uns jeden Tag. Und jeden Tag, kann es sein, dass man es nicht einmal ins Büro schafft. Das ist eine Lotterie."

Vor allem die Gesundheit seiner Spieler sieht der deutsche Trainer in Gefahr: "N'Golo Kante über 90 Minuten spielen zu lassen, war beinahe unverantwortlich", sagte Tuchel über den französischen Mittelfeldspieler, der nach längerer Verletzung am Sonntag direkt wieder über die volle Distanz mitwirken musste. "Wird er jetzt gegen Brentford im Kader stehen? Nein, das kann ich einfach nicht verantworten", stellte Tuchel klar.



Tuchel nach Corona-Ausfällen: "Irgendwann wird es uns erwischen"

Die Planung für die kommenden Spiele stelle ihn und sein Trainerteam vor ganz schwierige Aufgaben. "Wenn wir neun Spieler vermissen, haben wir ein Problem. Du kannst das Problem einmal lösen. Aber sie fehlen für zehn Tage. Und irgendwann wird es uns erwischen", sagte der 48-Jährige. "Sogar das Training zu planen, ist anstrengend, weil du bis kurz vorher nicht weißt, wie viele Spieler dabei sind", gab er Einblicke in seine Sorgen. "Ein weiterer positiver Test kann deine Pläne wieder über den Haufen werfen." So habe man etwa überlegt, den Nachwuchsspieler Lewis Baker mit in den Kader für das Brentford-Duell zu nehmen – dann wurde Baker positiv getestet.