Chelsea-Trainer Thomas Tuchel: Torloser Timo Werner "braucht Zutrauen und ein Lächeln"

Der 24-Jährige war im Sommer mit großen Vorschusslorbeeren für 53 Millionen Euro von RB Leipzig gekommen und schien zunächst auch recht gut zurechtzukommen. Inzwischen jedoch steckt der Nationalspieler in der Torkrise. Nach elf Ligaspielen ohne Tor kam er gegen die Wolves erstmals gar nicht zum Einsatz. Lediglich vier Ligatreffer stehen für ihn in 19 Partien zu Buche. Zum Vergleich: Im Vorjahr waren es bei RB noch 28 Treffer in 34 Partien gewesen. Werner hatte Ende Dezember bereits selbst über seine schwierige Situation gesprochen und sie auch mit Unterschieden zwischen Bundesliga und Premier League zu erklären versucht.

Tuchel sieht es als eine seiner wichtigsten Aufgaben an, den gebürtigen Stuttgarter schnell wieder in dessen Bestform zu kriegen. "Wir brauchen eine gute Position für ihn, dass er zwischen linkem Flügel und Mittelstürmer spielen kann und wir ihn dort in Geschwindigkeit hinter die letzte Linie bringen können", so Tuchel bei seiner Vorstellung am Donnerstag. Werner brauche nun vor allem "einfach wieder Zutrauen und ein Lächeln".